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صرف 750 جنيه منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد والمترو

29 يوليو، 2019
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كشف الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أنه تمت الموافقة على صرف منحة عيد الأضحى بإجمالي 750 جنيها لكل عامل بهيئة السكة الحديد والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق.

واكد “فكري

، إن وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية، وافقا على صرف المنحة، وسيتم ضخها خلال أيام، لافتا إلى أنه سيستفيد منها كافة العاملين الذين يقترب عددهم من 60 ألف عاملا.

وقدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو الشكر، خالص الشكر لوزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية، نيابة عن العاملين بالهيئة، متعهدا بمزيد من الإنتاج والتطوير والتحديث للهيئة

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