صفعة كبري على وجه أردوغان.. قطر تسحب 20 مليار دولار من تركيا.. لماذا أدارت الدوحة ظهرها لأنقرة؟

فى الوقت الذى غردت فيه قطر خارج السرب العربي الخليجى بعد كشف صفقاتها وعلاقاتها المشبوهة ضد جيرانها فى المنطقة وأتخذت دول الرباعى العربي (مصر -السعودية – الإمارات -البحرين) قرارا بمقاطعتها فى مايو من العام 2017، لجأت الدوحة للارتماء فى أحضان تركيا التى تشبهها فى توجهتها المعادية ووثقت بها علاقتها وصل إلى حد الزواج الكاثوليكى، لتتحول العلاقة بينهما بشكل مفاجىء وينقلب السحر على الساحر ليكشف تقرير تركي أعده كبير مستشاري حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراكز، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين

بفعل ضغط أمريكى

أرجع النائب البرلمانى عن إسطنبول توبراكز هذه المستجدات المفاجئة، إلى المباحثات التى كانت قد أجريت بين أمير قطر تميم بن حمد للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة ما يعنى أن أمريكا ضغطت على الدوحة لتنفيذ مطالبها فى ضوء التوترات الجارية بين واشنطن وأنقرة بسبب صفقة السلاح الروسي بحسب مراقبون

وتقدر استثمارات قطر في تركيا بنحو 20 مليار دولار.. لذلك رأي الخبراء والمحللون أن الأقتصاد التركى سيتلقى صفعة من العيار الثقيل، وبحسب التقرير التركي، فإن المقاولين الأتراك، في المقابل، ينفذون مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار، ومن بين تلك المشاريع، بناء ملاعب ضخمة ومشروع المطار ومشاريع بنى تحتية استعدادا لكأس العالم عام 2022.

أنقرة تحتضر اقتصاديا

وفي حال اتخاذ هذه الخطوة، قال طارق برديسي خبير العلاقات الدولية، إن الاقتصاد التركى يعانى انهيار كبيرا بعد تراجع الليرة التركية وتردى الأوضاع الداخلية على وقع الفساد والفشل فى الإصلاح ما زادمن حدة الأزمة الاقتصادية في تركيا وهذه الخطوة ستدفع بإنهيارها اقتصاديا بشكل خطير.