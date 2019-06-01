صلاح يقود ليفربول الليلة فى نهائي دورى أبطال أوروبا

يلتقي ناديا ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بمدريد. ويعتبر نهائي مدريد هو الأول بين فريقين انجليزيان منذ عام 2008 عندما جمع مانشستر يونايتد بمواطنه تشيلسي، وتوج بالبطولة الشياطين الحمر آنذاك. ويشهد التشكيل المتوقع لفريق ليفربول عودة كلًا من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو بعد أن غابا عن مباراة الإياب أمام برشلونة في نصف نهائي البطولة للإصابة. ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق ليفربول حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون. خط الوسط: فابينيو – جوردان هيندرسون – جورجينيو فينالدوم. خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.
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