صلاح يكشف عن مستقبله مع ليفربول .. هل سيرحل؟

صلاح يكشف عن مستقبله مع ليفربول ..هل سيرحل؟

كشف النجم المصري “محمد صلاح” بشكل ضمني عن مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وألمح الدولي المصري الى أنه سيبقى مع ليفربول الموسم المقبل، وذلك رغم فشل الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لصالح مانشستر سيتي.

وقال صاحب الـ26 عامًا في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس”يجب أن نفخر بأنفسنا، لقد خسرنا مباراة واحدة فقط طوال الموسم، لقد قدمنا أفضل ما لدينا، وحصدنا 97 نقطة، سنعود الموسم المقبل بقوة، وسنقاتل مجددًا للتتويج باللقب”.

وفي نفس السياق قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وفقًا لصحيفة ديلي ستار “اتخذ الفريق الكثير من الخطوات الكبيرة، كان الأولاد جميعهم هنا منذ الموسم الماضي، باستثناء أليسون، كان له تأثير كبير، لكن البقية كانوا هنا في الموسم الماضي.”

وأضاف المدرب الألماني “إنه موسم خاص للغاية، إنه موسم أفضل مما لعبته مع بوروسيا دورتموند عندما كنا أبطالًا في ألمانيا، لكن لا يمكننا تجاهل أن فريق واحد كان أفضل منا.”