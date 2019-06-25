صندوق مكافحة المخدرات: إخضاع موظفي الدولة للكشف أصبح إجباريًا

قال الدكتور محمود صالح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة المخدرات، إن إخضاع موظفي الدولي لكشف المخدرات أصبح أمرا إجباريًا، لافتًا إلى أن كل الجهات تخضع لعمليات التحليل، ويتم التحليل يوميًا لـ1000 موظف.

وتابع “صالح”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on e”، مساء الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الإقبال على العلاج من المخدرات بنسبة كبيرة جدًا، وهذا يرجع إلى أن حملة الكشف على المخدرات مستمرة وليس مؤقتة، خلاف وجود عقوبات رادعة، لمن يثبت تعاطيه المخدرات من بين الموظفين.

ولفت إلى أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم تحويله للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.