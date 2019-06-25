أخبار مصرعاجل

صندوق مكافحة المخدرات: إخضاع موظفي الدولة للكشف أصبح إجباريًا

26 يونيو، 2019
582 أقل من دقيقة

صندوق مكافحة المخدرات: إخضاع موظفي الدولة للكشف أصبح إجباريًا

قال الدكتور محمود صالح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة المخدرات، إن إخضاع موظفي الدولي لكشف المخدرات أصبح أمرا إجباريًا، لافتًا إلى أن كل الجهات تخضع لعمليات التحليل، ويتم التحليل يوميًا لـ1000 موظف.
وتابع “صالح”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on e”، مساء الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الإقبال على العلاج من المخدرات بنسبة كبيرة جدًا، وهذا يرجع إلى أن حملة الكشف على المخدرات مستمرة وليس مؤقتة، خلاف وجود عقوبات رادعة، لمن يثبت تعاطيه المخدرات من بين الموظفين.
ولفت إلى أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم تحويله للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

26 نوفمبر، 2018
160

غدا ..”النقض” تصدر حكمها في طعون 296 متهما فى ادراجهم على “قوائم الكيانات الإرهابية”

6 نوفمبر، 2018
100

لحظة وصول الرئيس السيسي لحضور توصيات منتدى شباب العالم

3 أكتوبر، 2018
410

بناء على تعليمات الرئيس السيسي.. قرار عاجل من الداخلية يُسعد العديد من الأسر المصرية.. والتنفيذ من الأحد القادم

24 نوفمبر، 2018
173

وسط تحذير حكومي.. مخطط «قطري – إيراني» لإشعال «مهرة اليمن»

إغلاق