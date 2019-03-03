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صور.. إنطلاق البرنامج التثقيفي الرابع لشباب الجامعات بالنيل للإعلام

3 مارس، 2019
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كتب مصطفى عادل هنداوي

تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، نظم صباح اليوم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب بالقليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، برنامجه التثقيفي الرابع لشباب الجامعات والذي شمل محاور التأهيل السياسي والتمكين الاقتصادي، وصقل المهارات القيادية للشباب، وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام: “المركز يهتم بشباب المرحلة الجامعية كمرحلة أساسية تسهم في تكوين وصقل شخصية الشباب، موضحًا أهمية المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ في كافة برامج التنمية بمختلف أشكالها بما يساهم في تعزيز الشعور بحب الوطن والانتماء إليه والافتخار به”، كما أكد “عرفة” أن البرنامج سوف يستمر حتى 30 أبريل المقبل ويحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التثقيفي الرابع والذي يتم تنفيذه سنويا بمركز النيل للإعلام.

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