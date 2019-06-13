صور.. تكريم ذوي الهمم والقدرات الخاصة في حفل ختام البرنامج التدريبي للمشاركة بالمحليات

كتب مصطفى عادل هنداوي

أقيم حفل ختام البرنامج التدريبي لمتحدي ذوي الاعاقه للمشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة بالقليوبية وتكريم عدد 56 من المتدربين بشهادات التقدير بعد ختام الدورة التدريبية وإنتهاء اليوم التدريبي الثاني منذ ساعات قليلة بقاعة الانشطة بنادي السلام الرياضي للمعاقين بمدينة بنها.

حيث شمل اليوم الثاني والختامي للبرنامج التدريبي صباح اليوم مناقشة عدة محاور أهمها في الجزء الاول اختصاصات وأدوار المجلس الشعبي المحلي والعلاقة بين المجالس الشعبية والتنفيذية بينما تضمن الجزء الثاني مكتسبات الاشخاص ذوي الاعاقة في التعديلات الدستورية الجديدة، والجديد بالذكر أن اليوم التدريبي الاول أقيم أمس الأربعاء وشمل مناقشة مفهوم الادارة المحلية في مصر من حيث الأركان الأساسية والتنظيم القانوني بالجلسة الأولى بينما تضمنت الجلسة الثانية أدوات الرقابة المحلية وكيفية اعداد تقارير اللجان.

جاء اليوم الختامي للبرنامج التدريبي بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقيادات التعليمية والرياضية بالقليوبية الأستاذ الدكتور علي عبد النبي حنفي أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة بكلية التربية جامعة بنها ورئيس مجلس أمناء مؤسسه التربيه الخاصه والتاهيل SERO والدكتورة رشا فاروق أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة بنها والكابتن محمد زهران عمر منسق التدريب ومدرب نادي السلام الرياضي وأمين لجنة الاعاقه بحزب الحريه المصري بالقليوبيه وسامي أحمد مسئول سياسات بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وطارق محمد حسن هنداوي عضو مجلس إدارة نادي السلام والكابتن محمد حلاوة حكم دولي رفع أثقال بالاتحاد البارالمبي ولاعب نادي السلام السابق وسليم محمد سليم مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني ولمياء عبد المنصف أخصائي شباب ثالث وعبد الله شعبان المسئول التنفيذي لإدارة البرلمان.

يذكر ان البرنامج التدريبي لمتحدي ذوي الإعاقة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة وتحت اشراف سليم محمد مدير اداره البرلمان وقام بالتنظيم المجلس القومي لشئون الاعاقه وينشأ كوادر من الاشخاص ذوى الاعاقه للمجالس المحليه القادمة بالتنسيق مع الادارة المركزية بوزاره الشباب والرياضه وأقيم علي مدار يومين الاربعاء والخميس 12و13 يونيو من التاسعة صباحاً حتي الواحدة ظهراً.