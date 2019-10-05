ضابط المحلة وامثاله لايمثلون وزارة الداخلية

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

بالامس اصدر النائب العام قراره بحبس الضابط عبد الرحمن الشبراوي 4 ايام علي ذمة التحقيقات في واقعة تعديه علي محامي المحلة وشوهد وهو مكبل بالكلابشات وظهر بصورة مخزيه بسبب تصرفه الاحمق و المخالف للقانون و حقوق الانسان وكذلك مخالفة تعليمات وزير الداخلية والذي يكرر دائما مقولة حسن معاملة المواطنين .

ظاهرة التعدي علي المواطنين و الغلظة في معاملتهم داخل اقسام الشرطة تكررت كثيرا ولابد من وضع حدود قانونية تمنع مثل هذة الاعمال غير الاخلاقية وغير القانونية.

ان مثل هذة التجاوزات الفردية من بعض ضباط الشرطة تسئ الي وزارة الداخلية وتضعها في شبهة قمع المواطنين و تعذيبهم وهو ما يعطي الفرصة لدكاكيين حقوق الانسان و قنوات الشر ان تبث سمومها ان مصر سلخانة للفتك بالمواطنين وقهر ارادتهم .

رغم ان وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة للقضاء علي الارهاب و حماية الامن الداخلي وحماية ارواح واموال الدولة والمواطنين و يدفع الكثير من ضباط الشرطة الشرفاء ارواحهم دفاعا عن الوطن الغالي مصر .

وخلف الستار يبذل رجال الشرطة بالامن الوطني جهود غير عادية لحماية استقرار الدولة بتوجية ضربات استباقية الي المخربين و المتأمرين والممولين الذين يريدون اسقاط الدولة في مستنقع الفوضي والانفلات .

واري انه من الضروري طرد الفئة القليلة من الضباط المفتقدون لثقافة حسن التعامل مع الجماهير لان اصل العمل الامني هو حماية المواطن وامواله والحفاظ علي حياته من الجريمة بانواعها واشكالها المختلفة.

كذلك الحفاظ علي الدولة ومؤسساتها و اتاحة الفرصة للاستقرار السياسي والاجتماعي و الاقتصادي وكلها صور تكشف حجم العطاء و التضحيات التي تقوم بها وزارة الداخلية للحفاظ علي الوطن من الضياع و الانكسار .

ولذا فضابط المحلة وامثالة وهم قليلة ضئيلة لا يمثلون وزارة الداخلية من قريب او من بعيد و طردهم ضرورة للحفاظ علي الشكل الطبيعي لوزارة الداخلية فمثل هذة التجاوزات تسئ الي هذة الوزارة العملاقة التي تتحمل كل الصعوبات ويدفع الشرفاء منها فاتورة القضاء علي الجريمة و الارهاب و الحفاظ علي صحة واموال وحياة المواطنين .

واقول ومن واقع عملي الصحفي طيلة 33 عام وارتباطي عن قرب بضباط الشرطة والقضاء و اهتمامي بعالم الجريمة انه من الممكن لضابط الشرطة ان يمارس القوة والعنف لمواجهة المجرمين من عتاة الاجرام في تجارة الكيف او البلطجة او لصوص المال العام او الخاص او اموال الافراد وهذا حق اصيل لضباط الشرطة لتحقيق الامن بمفهومه الواسع و كثيرا ما تتطلب الضرورة القوة والحسم ضد الخارجيين علي القانون ممن يرفعون السلاح لتهديد الضباط انفسهم او تهديد ارواح الناس .

فليس من المنطق ان يقف ضابط الشرطة مكتوف الايدي في مواجهة الخارجيين علي القانون او الارهابين.

لكن ينبغي ان يفرق ضابط الشرطة بين مواطن سلمي واخر مجرم وينبغي ان يعلم ان هناك فئات ترتبط بجهاز الشرطة ارتباطا وثيقا ومنها نقابة المحامين وكذا الصحفيين ممن يعملون في مجال القضايا والحوادث .

وليس من المنطق الاساءة او اهانة اي مواطن عادي له حاجة او مطلب داخل اقسام الشرطة لان ضباط الشرطة وافرادها من نسيج هذا الوطن وهم ابناءنا و اقاربنا ولا يرتضون اهانة اهاليهم او التحقير منهم .

و اؤكد ان تجاوزات القلة من الضباط لا تعبر عن وزارة الداخلية التي دفعت وما زالت تدفع فاتورة حماية الامن الداخلي المصري ويقع علي عاتقها كل صور التصدي لسلبيات باقي مؤسسات الدولة .فمثلا عندما تفشل الحكومة و تحمل المواطن فوق طاقته تتصدي الداخلية لدجره وثورته .

وعندما يسرق السارق من اموال الدولة تتولي الداخلية التحقيقات ومتابعة اجراءات الكشف عن نهب وسرقة المال العام.

تحارب الداخلية لصوص وسارقي التيار الكهربائي و المتهربين من الضرائب و تتحمل مسئولية تنفيذ الاحكام و ملاحقة البلطجية وحماية السفارات و العمارات وكل سبل الحياة و كافة اركان المجتمع المصري و لا يجوز ان نتجاهل دور وزارة الداخلية في جماية الامن الاجتماعي والاقتصادي والتصدي للارهاب .

فعندما اهتزت وزارة الداخلية في اعقاب يناير المشئوم عام 2011 حدثت الكارثة و اصبح الوطن في مهب الرياح و سيطرت عليه احداث الانفلات والفوضي و حكم الوطن العصابات والمجرمين .

فالحادث الفردي لضابط متهور او عديم الخبرة او غير مسئول لايمثل وزارة الداخلية التي اعتبرها اهم الوزرات التي تحمي الوطن والمساس بها او استغلال مثل هذا الحادث الفردي في التأجيج ضدها مرفوض رفضا تماما .

والقانون يكفي لمواجهة تجاوزات الشبراوي وامثاله