ضباط يستحقون الاشادة.

بقلم طارق درويش

عندما نوجه اللوم و النقد الي ضابط شرطة ليس معناه اننا ضد وزارة الداخلية بمفهوم الخرفان او القطيع الارهابي او اهل الشر من الممولين والعملاء .. انمانريد الاصلاح ما استطعنا . ونشيد بالمتميزين و البارعين في اداء مهام عملهم بكفاءة واقتدار و ضمير خاصة في الوقت الحالي الذي يواجه فيه الوطن طلاسم الارهاب الاسود وكافة صور الجريمة .

للوصول الي درجة طيبة من الاداء الامني الذي يخدم استقرار الوطن ويحقق مستهدفاته .

بالامس توجهت لقسم اول شبرا الخيمة لحل احدي المشاكل وتقابلت مع المقدم نبيل بكر نائب المامور بعد مقابلة العميد صمويل المامور نفسه ..ولكن من خلال المقابلة ايقنت ان ضابط الشرطة المحترم عليه ان يتمتع باكبر قدر من الاداء الراقي في مجال العلاقات العامة وحسن التعامل مع المواطنين وقد لمست ذلك في شخص نائب المأمور وكذلك اللواء خالد الديب مساعد مدير الامن ..وضابط اخر بدرجة ملاوم اول اسمه محمود جميعا اعطوا صورة طيبة لضباط الشرطة الذين يستحقون الاشادة.