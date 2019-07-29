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ضبط إحدى السيدات لقيامها بالتقدم للحصول على قرض من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة

29 يوليو، 2019
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ضبط إحدى السيدات لقيامها بالتقدم للحصول على قرض من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بغرب الدلتا بقيام إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم تجارة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بالتقدم بأوراق ومستندات إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية من ضمنها (رخصة تسيير سيارة بإسمها منسوب صدورها لمرور المنتزه بالإسكندرية “مزورة”) ، وتمكنت من الحصول على قرض شخصى بموجب تلك المستندات بقيمة (300,000- ثلاثمائة ألف جنيه).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة ، وأضافت بأنها قامت بتزوير الرخصة بإستخدام ماسح ضوئى (إسكنر) بإحدى المكتبات ، وذلك لتقديمها للبنك لتتمكن من الحصول على القرض.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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