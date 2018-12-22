ضبط تشكيل عصابى ب 41 تذكرة هيروين وفردخرطوش بدمنهور

ضبط تشكيل عصابى ب 41 تذكرة هيروين وفردخرطوش بدمنهور

البحيرة : سعيد شتا

تلقى اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير البحث الجنائي حيث وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كلاً من : –

1- سامح .م.ا. سن25 عاطل ومقيم بندر دمنهور ..

2- السعيد .ا.ا. سن29 عاطل ومقيم شبرا / قسم دمنهور ..

بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.. متخذان من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي .. بتقنين الإجراءات .. تم إستهداف المتهمان بأماكن ترددهما بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور ... وبحوزة الأول [ فرد خرطوش عيار 12 مم ، طلقه من ذات العيار ،عدد ( 25 ) تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى " 25 " جرام ، مبلغ مالى 120 جنيهاً ، هاتف محمول] وبحوزة الثانى [ عدد ( 16 ) تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى " 16 " جرام ، مبلغ مالى 340 جنيهاً ، هاتف محمول ] بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار ، السلاح النارى بقصد الدفاع ، المبلغ المالي من متحصلات البيع ، الهواتف المحموله للإتصال بعملائهما .. جاري تحرير المحضر اللازم بقسم دمنهور