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ضبط فعل فاضح بالطريق العام في نهار رمضان بالغردقة

12 مايو، 2019
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تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن البحرالأحمر بالتعاون مع إدارة مكافحة الآداب بالغردقة من خلال حملة أمنية أسفر عنها، فحص 11 فندقًا شعبيًا، وفحص 60 شقة مفروشة، والمقيمين بها والكشف عنهم جنائيًا وسياسيًا، فضلًا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.
وتمكنت الحملة من ضبط قضية فعل فاضح، وقضية مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، و7 قضايا أخرى متنوعة بين سمسار دون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، كما تـم فحـص 70 مشتبـهًا فيهـم واتخذت الإجراءات القانونية.
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