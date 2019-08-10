ضبط مخدرات بقيمة مليوني جنيه بحوزة راكبة برازيلية بمطار القاهرة

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من ضبط راكبة برازيلية حاولت تهريب كمية من مخدر إكستاسي” XTC” بقيمة ما يقرب من مليوني جنيه لدى إنهاء إجراءات وصولها قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس.. اشتبه مأمور الجمرك في راكبة برازيلية ظهرت عليها علامات الارتباك والقلقوبتفتيش الراكبة ذاتيا عثر على 4 لفائف من مخدر “إكستاسي” بإجمالي 2 كيلوجرام، حيث قامت الراكبة بوضع المواد المخدرة حول جسدها وربطها بشريط لاصق.

تم تحرير محضر للراكبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بعد العرض على الجهات الأمنية.