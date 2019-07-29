حوادث وقضاياعاجل

ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة أموال من موظفان بشركة صرافة بسوهاج

29 يوليو، 2019
542 أقل من دقيقة

ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة أموال من موظفان بشركة صرافة بسوهاج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج من موظفان بإحدى شركات الصرافة بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة منهما بداخلها (مبلغ 840 ألف جنيه خاص بالشركة محل عملهما) عقب خروجهما من فرع أحد البنوك – الكائن بدائرة القسم ، ولدى محاولتهما الإمساك بهما قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأصاب أحدهما وهربا.
فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بسوهاج ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص أحدهم يعمل بذات شركة الصرافة ).. جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث قام المتهم الذى يعمل بالشركة بإمدادهم بتحركات المبلغان.. وبإرشادهم تم ضبط (مبلغ 820.788 ألف جنيه-بندقية آلية- دراجة نارية) ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

9 أبريل، 2019
608

19 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة.. ومروان وناصر ضمن الغائبين

21 يوليو، 2019
592

باستخدام الـ”توك توك”.. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف بالنزهة

9 أبريل، 2019
584

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة “بدر 2019”

9 يناير، 2019
701

الخشت يصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لموظف رفض تلقى رشوة مالية بـ “قصر العينى”

إغلاق