ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة أموال من موظفان بشركة صرافة بسوهاج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج من موظفان بإحدى شركات الصرافة بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة منهما بداخلها (مبلغ 840 ألف جنيه خاص بالشركة محل عملهما) عقب خروجهما من فرع أحد البنوك – الكائن بدائرة القسم ، ولدى محاولتهما الإمساك بهما قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأصاب أحدهما وهربا.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بسوهاج ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص أحدهم يعمل بذات شركة الصرافة ).. جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث قام المتهم الذى يعمل بالشركة بإمدادهم بتحركات المبلغان.. وبإرشادهم تم ضبط (مبلغ 820.788 ألف جنيه-بندقية آلية- دراجة نارية) ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.