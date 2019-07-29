ضبط مرتكبى واقعة قتل مواطن بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة بالعثور على جثة أحد المواطنين (مالك مصنع ملابس – مقيم بمدينة الشيخ زايد) داخل سيارته الملاكى متوقفه أسفل الطريق الدائرى بدائرة المركز ، وبها جرح بمنتصف الرأس ، وما قرره نجله (مدير المصنع ملك والده) بخروج والده من المصنع ، وعدم عودته لمنزل ، وغلق هاتفه المحمول.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق – محكوم عليه قضية “تبديد”- زوجته “ربة منزل” – محكوم عليها فى ذات القضية المُشار إليها)..مُقيمان بمنطقة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ 1500 جنيه “من متحصلات سرقة المجنى عليه”) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة وقررت المتهمة بإتفاقها مع زوجها على إستدراجه لمسكنهما ، والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية ، وأضافت بحضور المجنى عليه لمسكنهما ، وقام زوجها بالتعدى عليه فأودى بحياته، وإستوليا منه على مبلغ (2100 جنيه) وقاما بنقل جثته ، ووضعها داخل سيارته والتخلى عنها والسيارة بمكان العثور ، وتحطيم هاتفه المحمول والتخلص منه بإلقائه أعلى الطريق الدائرى ، وبمواجهة زوجها أيد ما جاء بإعترافاتها ، وأضاف بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.