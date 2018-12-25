ضبط موظف بإدارة شئون البيئة بالمحافظة متلبسا بتلقى رشوة

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة على ضرورة مواجهة كافة صور الفساد الإدارى داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية ، مشيراً إلى أنه سيتم ملاحقة جميع الفاسدين والمرتشين داخل الجهاز الحكومى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم مهما كانت مناصبهم الوظيفية.

جاء ذلك فور تلقى اللواء / المحافظ عدة شكاوى من المواطنين تفيد بقيام أحد العاملين بإدارة شئون البيئة بالمحافظة بتهديد المواطنين وتلقيه رشاوى منهم لعدم تحرير محاضر بيئية حيالهم وعلى الفور تم التنسيق مع مدير فرع هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة وتم تشكيل فريق ضبط للتحقق من الواقعة وصحة الشكاوى وقامت هيئة الرقابة الادارية بضبطه متلبساً بتلقى رشوة وتمت إحالته للنيابة العامة هذا وقد ثمن اللواء / المحافظ جهود هيئة الرقابة الإدارية في متابعة وملاحقة الفاسدين والمرتشين وذلك لقطع رؤوس الفساد والرشوة والتصدي لها بكل قوة وشدد اللواء / هشام آمنه على ضرورة التدقيق على كافة الأعمال المرتبطة بخدمة المواطنين والتنسيق مع الأجهزة الرقابية للتحقق من أي شكوى ضد أي موظف محاولاً استغلال وظيفته والتربح منها ، وكذا تكثيف حملات المتابعة الدورية التى تقوم بها الجهات المختصة بالمحافظة لمراجعة أعمال الجهات الحكومية، وخاصة الوحدات المحلية والمواقع الخدمية لمواجهة حالات الفساد من المنبع .