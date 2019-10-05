ضبط هارب من مؤبد وتاجري مخدرات وأسلحة في حملة لمباحث السكة الحديد بطنطا

الغربية ياسر نعيم

تمكنت مباحث السكة الحديد بطنطا، من ضبط عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية شروع في قتل، واثنين عاطلين يتاجران في المخدرات، وبحوزتهما 15 تذكرة هيروين وكمية من مخدر الحشيش، و5 متهمين بحيازة أسلحة بيضاء. تلقى العميد خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بشن حملة ضمت المقدمين عمرو الحارونى، وإبراهيم سمير قحيف معاونا المباحث، بإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا. أسفرت عن ضبط (خ. ح. أ)، 47 عاما، عاطل، هارب من حكم بالسجن المؤبد 25 سنة فى قضية شروع فى قتل من عام 2009 بمركز شرطة المحلة، وذلك حال تواجده بنطاق محطة السكة الحديد، وضبط (أ. ع)، 25 عاما، عاطل، مقيم مركز طلخا دقهلية و المطلوب لتنفيذ الأحكام في جناية مخدرات. كما تم ضبط (أ. أ)، 27 عاما، عاطل، مقيم بالمحلة الكبرى حال تردده على محطة السكة الحديد بطنطا للاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته 15 تذكرة هيروين، وضبط (أ. س)، 32 عاما، عاطل، مقيم بمركز المحلة، حال تواجد بنطاق السكة الحديد، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وضبط 5 متهمين بحيازة أسلحة بيضاء. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير محاضر بالوقائع المذكورة، وإخطار النيابة المختصة