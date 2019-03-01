ضبط ٤ طن أدوية ومستحضرات تجميل غير صالحة للإستخدام بشبرا الخيمة

التايم المصرية / وحيد العطار

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية مصنع لتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل بإستخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر وتم التحفظ علي ٤ طن مضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء رضا طبلية إخطارا من العميد خالد المحمدي مدير مباحث التموين بالقليوبية بضبط المدعو أشرف .س ٦٠ سنة مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والأدوية غير مصرحة بوزارة الصحة بمنطقة العكرشة التابعة لمركز شرطة الخانكة

هذا وقد تبين أن مالك المصنع يستخدم مواد كيميائية مجهولة المصدر في عملية التصنيع ويقوم بوضع علامات تجارية مزورة لشركات كبري علي المنتج النهائي

وبمداهمة المصنع تم ضبط ٤ طن مستحضرات تجميل وأدوية غير صالحة للإستخدام الأدمي وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق