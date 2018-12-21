ضبط 3 عاطلين بمستندات مرورية مزورة وفرض إتاوات بمواقف شبرا الخيمة

نجحت إدارة مباحث المرور باشراف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، حملة على مواقف السيارات بقيادة العميد عبدالعظيم محمد لضبط الخارجين عن القانون.

واسفرت الحملة التى شارك فيها العميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، عن ضبط كلا “ع خ”، 46 سنة عاطل، حال تواجده بصالة التراخيص بوحدة مرور شبرا الخيمة وقيامه بممارسة أعمال السمسرة لإنهاء الإجراءات الترخيصية للمواطنين نظير مبالغ مالية بحوزته مبلغ مالى 400 جنيه و نموذج فحص فنى 101 مرور ونموذج ايصال طفاية حريق ونموذج فحص بيئى.

كما تم ضبط “م.س” 29 سنة، اثناء قيادته السيارة رقم 71576 رحلات قليوبية شاسيه رقم 743350، موتور رقم 32451، ولا يحمل أى تراخيص وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور اللوحات المعدنية (وحدة مرور طوخ) بتاريخ 30/8/2018م، تبين أن اللوحات (مزورة) وبمواجهتة اعترف أن السيارة خاصة بشحص يدعى “سامح أبو أدهم” وجارى ضبطه تم التحفظ على السيارة بوحدة مرور شبرا الخيمة.

وضبط “س.ف” 41 سنة عاطل، وسبق اتهامه في القضية رقم 60290 لسنة 2005م جنح القسم “مخدرات” والمحكوم عليه بالحبس شهر في قضيتى تبديد أثناء قيامه بفرض أعمال الاتاوة والسيطرة أمام موقف سيارات المؤسسة بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ مالى من متحصلات عمله الآثم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.