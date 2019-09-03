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ضبط 3250 جرام حشيش واستروكس في حملة لأمن الجيزة

3 سبتمبر، 2019
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شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة باشراف اللواء محمد الشريف، حملة امنية، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة.

 

تم القيام بعدة حملات بدائرة القطاع أسفرت عن ضبط،  33 متهما في 31 قضية اتجار- 2 تعاطي، 2300 جرام حشيش، 493 أقراص، 950 جرام إستروكس، 138 جرام هيروين، 70 جرام شادو،  دفاع،  2 طبنجه عيار 9 مم  2 فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الاعيرة، 2 بندقية خرطوش عيار 12 مم – 117 طلقة خرطوش عيار 12 مم.

 

تم تقنين الإجراءات حيالهم.

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