محافظات

ضبط 404 كجم لحوم مجمدة – كبده – أسماك غير صالحة بالشرقية

7 مايو، 2019
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الشرقية / محمد يعقوب

أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب بالشـرقية أن ( إدارة المجازر و أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز ) بالاشتراك مع ( لجنة الصحة العامة المُشكلة بقرار من المحافظ ) شـنت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر إبريل 2019م بمراكز ومدن المحافظة تم خلالها تم المرور على (682 ) (محل جزارة – مطعم – ثلاجة حفظ لحوم – محل بيع دواجن – شادر بيع لحوم – سوبر ماركت – محل بيع أسماك – مصنع تصنيع أسماك ) أسفرت عن تحرير ( 48 ) محضر مخالفة و ضبط ( 482 كجم ) لحوم صالحة للإستهلاك ( ذبح خارج المجازر ) و ( 404 كجم ) ( لحوم مجمدة – كبده – أسماك ) غير صالحة للإستهلاك الآدمي و ( 3 طن و 706 كجم ) طيور و أسماك تم سحب عينات منها لتحديد صلاحيتها .. تم تحرير المحاضر وتم إجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية..

وأضاف أن تعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية هى استمرارية الحملات التفتيشية لشاملة نطاق المديرية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالشرقية

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