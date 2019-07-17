ضحية جديدة للثانوية العامة.. وفاة طالبة بأزمة قلبية

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية وفاة ضحية جديدة لطلاب الثانوية العامة، حيث لقت الطالبة جهاد سعد أبو الدهب الطالبة بالصف الثالث الثانوي مصرعها عقب أيام من إعلان درجاتها في الثانوية العامة بأزمة قلبية عقب دخولها في حالة حزن شديد بسبب المجموع الذي حصلت عليه.

وتم تشييع الجنازة مساء أمس وسط حالة حزن شديدة وصدمة بين أقاربها وزميلاتها حيث اكدوا انها كانت طالبة متفوقة وحصلت على مجموع كبير في ثانية ثانوي وكانت تنتظر مجموع مثله هذا العام ولكنها فوجئت بحصولها على مجموع أقل من توقعاتها ودخلت في حالة حزن شديدة منذ أيام وأصيبت بأزمة قلبية ولقت مصرعها.