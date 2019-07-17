حوادث وقضاياعاجل

ضحية جديدة للثانوية العامة.. وفاة طالبة بأزمة قلبية

17 يوليو، 2019
642 أقل من دقيقة

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية وفاة ضحية جديدة لطلاب الثانوية العامة، حيث لقت الطالبة جهاد سعد أبو الدهب الطالبة بالصف الثالث الثانوي مصرعها عقب أيام من إعلان درجاتها في الثانوية العامة بأزمة قلبية عقب دخولها في حالة حزن شديد بسبب المجموع الذي حصلت عليه.

 

وتم تشييع الجنازة مساء أمس وسط حالة حزن شديدة وصدمة بين أقاربها وزميلاتها حيث اكدوا انها كانت طالبة متفوقة وحصلت على مجموع كبير في ثانية ثانوي وكانت تنتظر مجموع مثله هذا العام ولكنها فوجئت بحصولها على مجموع أقل من توقعاتها ودخلت في حالة حزن شديدة منذ أيام وأصيبت بأزمة قلبية ولقت مصرعها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

3 يناير، 2019
858

عاجل.. مقتل مُطرب شهير بعد إطلاق النار عليه ليلة رأس السنة

5 أكتوبر، 2018
254

عقوبة جديدة في انتظار مرتضى منصور

26 يناير، 2019
905

رئيس الزمالك يلجأ للنائب العام لمنع كارثة تهدد مسيرة الفريق في الدوري

12 يوليو، 2019
1٬388

لدغة “كوبرا” تنهي حياة مروض ثعابين أثناء عرض بجمصة

إغلاق