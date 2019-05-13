ضرب أبونا بالنار.. مطرانية شبرا الخيمة تكشف تفاصيل مقتل كاهن “مارمرقس”

قال الأب إرميا عدلي وكيل مطرانية شبرا الخيمة إن فراش كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة الذي أطلق النار على الأب مقار سعد كاهن الكنسية، سلّم نفسه طواعية إلى قسم ثان شبر الخيمة.

وأكمل وكيل مطرانية شبرا الخيمة: “في سيدة تحركت على مكتب أبونا وجريت على الفراش وشدت إيديه بعد ما ضرب أبونا بالنار”، لافتًا إلى أن الأب مقار سعد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف”.

وأشار الأب إرميا عدلي إلى أن الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا على الكنيسة، متابعًا: “والأمن الوطني والأمن العام موجودين في الكنيسة”.

وأوضح وكيل مطرانية شبرا الخيمة، “أن فراش الكنيسة لا توجد خلافات بينه وبين كاهن الكنيسة الراحل، والناس بتقول إنه مكانش عنده مشاكل نفسية أو حاجة”، لافتًا إلى أنه أبلغ على الفور الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالحادث على الفور، خاصة وأنه يقوم بزيارة رعوية إلى أمريكا”.