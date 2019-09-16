طارق العجيزي يقود حملة أمنية مكبرة بمدينة الخانكة

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار تفعيل القانون وضبط المخالفين والخارجين عن القانون

قاد اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية صباح يوم الإثنين حملة أمنية مكبرة في شوارع مدينة الخانكة بمحافطة القليوبية

هذا وقد أسفرت الحملة عن تحرير 1490 مخالفة مرورية وسحب 22 رخصة قيلدة وححز 5 سيارات و 18 مخافة نموذج 125 والتصالح في 132 مخالفة وتحصيل مبلغ 13200 جنية

كما تم تحرير 12 مخالفة ونش وتحصيل مبلغ 1500 جنية وتحرير 407 مخالفات إنتظار و53 قضايا مرافق عامة