أخبار مصر

طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يرفض اكاذيب تقارير هيومان رايتس ويصفها بالفاجرة

19 يونيو، 2019
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كتب محمد طارق 

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين  ان التقارير الفاجرة التي اطلقتها منظمة هيومان رايتس التي تعمل لحساب الموساد الاسرائيلي وتستهدف النيل من الدولة المصرية و اطلاق الشائعات و افتراءات الدولية بقصد اثارة الاضطراب والفوضي وتحريض المجتمع الدولي مجرد فعات هواء ليست لها قيمة و  لاتحرك ساكنا بعد ان تأكد للشعب المصري ان تلك المنظمة  تخدم اجندات دولة ال صهيون  ودول معادية تستهدف اثارة الفتنة داخل مصر باعتبارها القعمق الاستراتيجي للامن القومي العربي

واضاف طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان هذة التقارير المشبوهة لن تنال من تماسك الشعب المصري ووقوفه خلف القيادة السيساسية ودعم الجيش والشرطة و ايضا دعم مشروعات التمنية العملاقة التي تقدمت للاماما ولن تعود للخلف بمثل هذة الخوزعبلات و الشائعات الرخيصه التي اصبحت مفضوحة و لا تهز شعره من رأس شرفاء شعب مصر العظيم

وقال طارق درويش ان ما جاء بالتقرير الاخير عن وجود تجاوزت في السجون و غيرها من الافتراءات هي والعدم سواء و ان حزب الاحرار يرفضها جملة وتفصيلا

واشار طارق درويش ان تقارير هوميان رايتس فاجرة ولا تعبر عن حقيقة وانما تعبر عن اغراض دنيئة رخيصة تستهدف امن واستقرار مصر

 

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