طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يشارك في حفل افطار حزب المصريين

كتبت بسنت طارق

شارك حزب الاحرار الاشتراكيين برئاسة الكاتب الصحفي طارق درويش في حفل الافطار الذي نظمه حزب المصريين برئاسة الدكتور حسين او العطا شارك ايضا عدد من رؤساء الأحزاب وشخصيات العامة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وكان فى مقدمة الحضور موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، والمهندس تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، والشيخ علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، والمهندس صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ومتحدث مجلس النواب، والدكتور محمد زكريا رئيس حزب المواجهة، ورجب هلال حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل، واللواء سيف الإسلام رئيس حزب مصر بلدي، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، ومحمد تيسير مطر أمين عام تحالف شباب الأحزاب المصرية، واللواء ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، واللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية للتغيير، وخالد فؤاد رئيس حزب مصر، والدكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إضافة إلى حضور جميع مؤسسي منتدى الصفوة.

اكد طارق درويش رئيس حزب الاحرار ان الاحزاب السياسية جزء من النظام و لها دور كبير في الاسهام في حركة التنوير و بناء الاقتصاد ولعب الدور الاكبر في ارساء مفاهيم الديموقراطية و تحقيق متطلبات الشعب و ايجاد الحلول الجذرية للمشاكل والصعوبات التي تواجه الوطن

واضاف ان الرئيس السيسي حمل علي عاتقه حماية الوطن من مخاطر الارهاب وفي نفس الوقت تحدي الصعب و قفز فوق العراقيل علي المستويين الداخلي والخارجي

واشاد درويش بالجهود الكبيرة التي تقوم به وزارتي الداخلية والدفاع لمجابهة الارهاب الاسود وقال انه يرسل بتحية اجلال وتقدير للرئيس السيسي للقضاء علي منابع صناعة الارهاب و اخرهم المجرم الارهابي هشام عشماوي واخر تم استلامهما من ليبيا لمحاكمتهما في مصر