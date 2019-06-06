أخبار مصر

طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يدين الحادث الارهابي الغاشم بالعريش و يؤكد وقوفه خلف القيادة السياسية ودعم الجيش والشرطة

6 يونيو، 2019
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كتب محمد طارق 

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ادانتة للحادث الارهابي العاشم الذي راح ضحيته عدد من الضباط والجنود بكمين 14 الابطال بالعريش وقال درويش ان حزب الاحرار بجميع قياداته واعضائه يقفون خلف القيادة السياسية في معركتي البناء والتنمية والحرب علي الارهاب و تأييد الحزب لجهود الجيش والشرطة لدحض الارهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا

واضاف طارق درويش انه من الضروري توفير كافة الامكانيات لتطوير منظومة الاكمنة الامنية و تزويدها بالاسلحة الثقيلة المتطورة و ااتخاذ كافة الاجراءات الامنية التي تكفل الحفاظ علي ارواح الجنود والضباط

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