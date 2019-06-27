أخبار مصر

طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يدين العمليات الارهابية بالعريش ويطالب بوضع خطط جديدة لحماية الجنود و الضباط

27 يونيو، 2019
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كتبت بسنت طارق

طالب الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بوضع خطط امنية جديدة لمواحهة تحديات الارهاب الاسود والقيام بعمليات وضربات استبقية للقضاء علي معاقل تواجد الخلايا الارهابية بسيناء وكافة المناطق الاخري

واكد طارق درويش علي ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ارواح الجنود والضباط لتلاشي مفاجأت الارهابين و افشال مخططاتهم  الاجرامية

وادان رئيس حزب الاحرار العمليات الارهابية الخسيسة والتي راح ضحيتها عدد من الضباط والجنود

 

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