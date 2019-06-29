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طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين : ثورة 30 يونيو انقذت مصر والوطن العربي من مؤامرة التقسيم والتخريب

29 يونيو، 2019
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كتب محمد طارق 

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان ثورة 30 يونية انقذت مصر والوطن العربي من مؤامرة التخريب والتقسيم التي اعدتها عدد من دول الشر لاسقاط المنطقة العربية في وحل الارهاب والانفلات والفوضي وكذلك منعت خطة التقسيم الكبري والتي كانت تستهدف تغيير خريطة منطقة الشرق الاوسط بما يضمن اقامة دولة اسرائيل الكبري من النيل للفرات و الاستحواذ علي ثروات الشعوب عن طريق حرب الوكالة التي تبنتها الجماعات الارهابية االخادمة للفكر الصهيوني

واضاف طارق درويش ان الشعب المصري ضرب المثل الرائع في الالتحام والتضامن ضد قوي الشر والارهاب و قضت الثورة في 30 يونيه علي جماعة الاخوان الارهابية التي حاولت بيع جزء هام وكبير من ارض مصر وتكشف ذلك من خلال تورط اوباما الرئيس الامريكي باعطاء الجماعة الارهابية 8 مليار دولار مقابل تنازل الجاسوس مرسي عن 40 في المائة من سيناء

واشار طارق درويش ان الرئيس السيسي وضع حياته علي يده وتحمل المسئولية بشرف ونزاهة و لذا اقتنع الشعب بدوره الكبير في انقذ مصر من براثن الارهاب واعادة بناء الدولة المصرية بقوة واقتدار

واضاف طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان تركيا وقطر واسرائيل وامريكا وبريطانيا دول مازالت تعمل علي اسقاط مصر بمخططات و تقنيات كبيرة لكنها لم تفلح لان الشعب المصري تفاهم حقيقة المؤامرة والتدابير الخبيثة

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