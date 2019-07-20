طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يهنئ الرئيس السيسي بذكري ثورة 23 يوليو

كتبت بسنت طارق

ارسل الكاتب الصحفي طارق درويش ببرقية تهنئة الي الرئيس السيسي ..قال فيها ان ثورة 23 يوليو خلصت البلاد من الحكم الملكي الفاسد الذي احتكر كل شئ و ان مصر عادت الي اهلها واحضان البسطاء والفقراء واستطاع الضباط الاحرار القضاء والتخلص من الاقطاع والراسمالية المفرطة التي سخرت معظم قوي الشعب لحساب الطبقة الاستقراطية والباشوات وكبار التجار

واكد طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان ثورة يوليو وضعت مصر علي اولي خطوات التخلص من الاستعمار والهيمنة الاجنبية التي سيطرت علي البلاد بسبب فساد الملك ورفاقة

واشاد طارق درويش بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس السيسي لتحقيق اماني الشعب والوصول بالوطن الي اعلي نهضة اقتصادية وامنية وعسكرية