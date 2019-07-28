أخبار مصر

طارق درويش يتسلم الصيغة التنفيذية الجديدة لحكم استمراره رئيس لحزب الاحرار الاشتراكيين

28 يوليو، 2019
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كتب محمد طارق 

حصل اليوم الكاتب الصحفي طارق درويش علي ثاني صيغة تنفيذية له علي حكم استمراره في رئاسة حزب الاحرار الاشتراكيين

كان درويش قد حصل علي  اول صيغة تنفيذية بتاريخ 27 مارس الماضي بعد ان اصدرت محكمة استئناف القاهرة انه رئيس الحزب من 2006 حتي 2013 وهي اخر الاوراق التي قدمها في الدعوي رقم 1979 لسنة 2011  والتي قضي فيها برفض الدعوي في اول درجة ثم طعن بالاستئناف فقضت المحكمة له بصحة ونفاذ المؤتمر العام وتأكيد رئاسته لحزب الاحرار الاشتراكيين من 2006 حتي 2013  في مواجهة المرحوم حلي سالم خصمه الرئيسي في الدعوي ولجنة شئون الاحزاب السياسية

يذكر انه بهذة الاحكام لا يجوز لغير رئيس الحزب اصدار اية قرارات بشان انعقاد المجلس الدائم او المؤتمر العام طبقا للمادة 3 من اللائحة الداخلية للحزب وهي الدستور الاساسي الذي لا يجوز مخالفته والا اصبحت هذة الاعمال باطلة ولا تنتج اي اثر قانوني

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