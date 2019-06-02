أخبار مصر

طارق درويش يرسل تهنئة للرئيس السيسي ووزيري الدفاع والداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

3 يونيو، 2019
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ارسل الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ببرقية تهنئة الي الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وجاء بالبرقية ان هذا العيد يأت في مناسبات عديدة هامة وجميلة واهمها حالة الاستقرار  التي تنعم بها البلاد وتحقيق انجازات عملاقة في مجالات التنمية والمشروعات الكبري و الوصول بالجيش المصري الي اعلي مراتب التحديث و الاستعداد القتالي.

كما ارسل طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ببرقيات تهنئة مماثلة الي اللواء محمد زكي وزير الزفاع و اللواء محمود نوفيق وزير الداخلية

واشاد درويش بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ارساء الامن والامان والقضاء علي الارهاب وبمحاربة الجريمة باشكالها المتنوعة

 

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