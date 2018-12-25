طبيب بمستشفي طوخ : من النهاردة مافيش حكومة .. أنا الحكومة

القليوبية – دعاء درويش

شهدت مستشفى طوخ المركزى احداثا مؤسفه ظهر اليوم حيث قام طبيب ” اخصائي جراحة عامة ” بالمسشتفى بتمزيق صورة الرئيس السيسي المعلقة فى فناء المستشفى وظل يهزى بكلمات غير مفهومه.

وتم ابلاغ الاجهزة الامنيه التى حضرت على الفور وتم القاء القبض على الطبيب واصطحابه الى

قسم الشرطه وبتفتيشه عثر بحوزته على ورقه بها تشكيل حكومى قام باعداده ونصب نفسه

رئيسا للجمهورية وحازم صلاح ابو اسماعيل رئيسا للحكومه .

وتحرر محضر بالواقعه واحيل الطبيب للنيابة تلقى العميد فوزى عبدربه مامور مركز شرطه

طوخ بلاغا من العاملين بمستشفى طوخ المركزى يفيد قيام طبيب بالمستشفى بالامساك بصورة

للرئيس السيسى حجمها 3 متر فى 3 متر معلقه فى مدخل المستشفى وقام بتمزيقها واخذ يهزى

بكلمات غير مفهومه وسط استياء وغضب من الاطباء والعاملين تم اخطار اللواء رضا طبلية

مديرالامن .

انتقل المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث

وقوة امنيه وتم اصطحاب الطبيب ويدعى ” ه ع ب ” 42 سنه الى قسم الشرطه وبتفتيشه عثر بحوزته ، على ورقه بها تشكيل حكومه قام الطبيب المتهم باعداده تبين ان الطبيب نصب نفسه رئيسا للجمهورية ونائبه جمال مبارك وحازم صلاح ابو اسماعيل رئيسا للحكومه وسامى عنان وزيرا للدفاع والعميد فوزى عبد ربه مامور مركز طوخ وزيرا للداخليه وتم التحفظ على الورقه بالاسماء ودلت التحريات ان الطبيب المذكور يعاني من حالة نفسية وجاري التاكد من سلامة قواه العقلية وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.