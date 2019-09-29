*طريق الموت خط 12*

كتبت /دعاء السيد

وقعت حادثة يوم الأحد29/9/2019 على طريق خط 12 مما أدى إلى سقوط 4 ضحايا لهذا الحادث ومنهم الطالبة سمر رضا بالفرقة الرابعة كلية التمريض.

كما أكد أحد التابعين للخط أن السيارة بأكملها كانت من النساء فقط والضحايا منهم الطالبة و المعلمة و صاحبة لقمة عيش وأنه يوجد بعض المصابين أيضا نتيجة هذا الحادث، وإشتكى من تراقم القمامة والمخلفات على جانبى الطريق ومن سوء السيارات المتواجدة على هذا الخط.

وطالب جميع التابعين لخط 12 من إدارة المرور ومجلس المدينة والوحدات المحليه بالإهتمام بهذا الطريق ومتابعة تراخيص السيارات ومصادرة جميع السيارات الغير ءادمية حفاظاً على أرواح الناس.