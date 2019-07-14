طفلة 15 عاماً تنهي حياة سائق بصحراء العياط وتُسلم نفسها للشرطة.. والداخلية تكشف التفاصيل والأسباب

بنت ب 100 راجل حيث شهدت محافظة الجيزة منذ قليل واقعة مأساوية، وذلك بعدما تخلصت طفلة من سائق بعدة طعنات في صحراء العياط حيث حاول مراودتها عن نفسها، وسلمت نفسها لقسم الشرطة.

طفلة تنهي حياة سائق

أشارت التحريات الأولية أن مأمور مركز العياط التابع لمديرية أمن الجيزة فوجىء بفتاة تدخل عليه إلى المركز وهى تحمل سكيناً وملابسها ملطخة بالدماء وأخبرته بانها قتلت شاباً حاول اغتصابها في صحراء العياط.

وكشفت التحريات أن سائق سيارة ميكروباص استدرج طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً بحجة استرداد هاتف صديقها المفقود أثناء استقلالها معه سيارته الأجرة، ودخل في مدق جبلي وأظهر سكيناً محاولاً التعدي عليها جنسياً.

ولكن الفتاة ادعت موافقتها حتى ترك السكينة والتقطتها وعاجلته بطعنه في رقبته وفت هاربة ولكنه تتبعها وحالو الإمساك بها فسددت له عدة طعنات وفرت هاربة، وسلمت نفسها للشرطة، ورافقتها الشرطة حتى إلى مكان الواقعة وعثرت على الجثة وتم نقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.