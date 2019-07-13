طفل يلقي مصرعة بسبب رقصة حصان بشبرا الخيمة

التايم المصرية / وحيد العطار

تحول الفرح لمأتم وتعالت أصوات الصراخ والنواح بعد صوت الموسيقي والزغازيد بسبب رقصة حصان أثناء الفرح

حيث شاهد طفل بالصف الخامس الإبتدائي حصان يرقص علي نغمات الموسيقي وأثناء وقوفه بجوار الحصان إذ بالحصان يركله ليسقط قتيلا

تلقي العميد صموئيل عطالله مأمور مركز قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من مستشفي ناصر العام يفيد بحضور الطفل م. أ. م . 11 عام بالصف الخامس من عزبة عثمان دائرة القسم جثة هامدة بسبب إصابتة بكدمات شديدة وسحجة ونزيف بالأذن اليمني

وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالواقعة إنتقل علي الفور العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وبسؤال والد الطفل قال أنهم أثناء حضور حفل زفاف عند أحد الجيران وشاهد الطفل الحصان يتراقص علي أنغام الموسيقي فقام الحصان بركله توفي علي إثرها الطفل

تم تحرير مخضر بالواقعة رقم 4625 لسنة 2019 قسم أول شبرا