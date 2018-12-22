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طقس الأحد ودرجات الحرارة.. والأرصاد: هذا ما سيحدث

22 ديسمبر، 2018
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يسود غدا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

ويتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، و الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاعتدال في الطقس خلال فترات النهار، ولكنه يكون شديد البرودة في الليل.

وأضاف “عبد العال” في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية “مصر الأولى”، أن درجات الحرارة مازالت ثابتة، متابعا أنه من المنتظر حدوث تحسن في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة.

ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، كالتالي:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 08، وقنا العظمى 22 والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 والصغرى 10.

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