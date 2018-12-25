طقس الـ72 ساعة المقبلة مليء بالمفاجآت.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض من غد الأربعاء، لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر على مدار 4 أيام حتى السبت المقبل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية، أنه متوقع أن يكون هناك أمطار على القاهرة غدا أخر النهار تكون خفيفة، لتصل لذروتها يومى الخميس والجمعة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سيكون هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يومي غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وسيكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة من يوم الخميس وحتى السبت بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما أصدر مدير عام التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد إنذارا خاص بالملاحة البحرية بالبحر المتوسط، أكد خلاله نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال الـ48 ساعة القادمة، كما تتكاثر السحب الرعدية ما يؤدي إلى تساقط الأمطار الغزيرة التي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما توقع الخبراء، أن تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة والوجة البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري قد تمتد إلى القاهرة مساءا.

وحذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الخروج في ساعات الليل المتاخرة بملابس خفيفة، كما نصح السائقين بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة عند سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وارتداء الملابس الثقيلة في الأوقات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة.