رياضةعاجل

طلائع الجيش يهزم النجوم 2-1 ويتخطى الأهلي في ترتيب الدوري

23 ديسمبر، 2018
23 أقل من دقيقة

اقتنص فريق طلائع الجيش الفوز من منافسه النجوم، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل فريق طلائع الجيش، عن طريق إسلام جمال في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة، وفي الشوط الثاني سجل مصطفى محمد هدف الفوز لصالح فريق الجيش في الدقيقة 89 .

وسجل هدف النجوم محمود فتح الله في الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الفوز يصبح رصيد طلائع الجيش 24 نقطة ويتخطى الأهلي صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما يتجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الـ 14.

مقالات ذات صلة

27 أكتوبر، 2018
110

فرج عامر: عضوية نادي سموحة الجديدة بمليون جنيه

24 نوفمبر، 2018
57

الفرعون المصري صلاح يقود ليفربول اليوم أمام واتفورد فى “البريميرليج”

21 ديسمبر، 2018
46

عاجل ننشر التفاصيل الكاملة لواقعة تعذيب ام ابنتها حتى الموت بالقليوبية

6 أكتوبر، 2018
72

إسرائيل تنقل أموال قطر لحماس

إغلاق