طلائع الجيش يهزم النجوم 2-1 ويتخطى الأهلي في ترتيب الدوري

اقتنص فريق طلائع الجيش الفوز من منافسه النجوم، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل فريق طلائع الجيش، عن طريق إسلام جمال في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة، وفي الشوط الثاني سجل مصطفى محمد هدف الفوز لصالح فريق الجيش في الدقيقة 89 .

وسجل هدف النجوم محمود فتح الله في الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الفوز يصبح رصيد طلائع الجيش 24 نقطة ويتخطى الأهلي صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما يتجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الـ 14.