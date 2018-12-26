عاجل.. أول تعليق من الشحات على الانتقال للأهلي

نشر حسين الشحات نجم منتخب مصر والعين الإماراتي تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتعليق علي الأنباء المتداولة حول رحيله عن ناديه الإماراتي خلال ميركاتو الشتاء.

وكتب “الشحات” عبر حسابه على موقع “تويتر”: ” كلام كتير وماحدش فاهم حاجه”.

حسين الشحات ارتبط اسمه بالإنتقال إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترددت الكثير من الأنباء في هذا الشأن، ولكن حتي الآن لم يحسم مسؤولو القلعة الحمراء الصفقة بشكل رسمي.

بينما كشف شقيقه محمد الشحات في تصريحات تليفزيونية اليوم تلقي شقيقه عدة عروض من الدوري البلجيكي وأندية خليجية، مؤكدًا أن احتراف “حسين” في أوروبا وارد خاصة وأنه من ضمن طموحاته.

عاجل.. شقيق حسين الشحات يحسم موقفه من الأهلي

أكد محمد الشحات، شقيق ووكيل حسين الشحات الدولي المصري المحترف في صفوف العين الإماراتي، أن اللاعب مستمر في صفوف وصيف مونديال الأندية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشحات في تصريحات لبرنامج “المحترف”، أن حسين تلقى عدة عروض خليجية بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية البلجيكية لكنه لم يتلق أي عروض من أندية مصرية وتحديدًا من النادي الأهلي.

وكشف شقيق الشحات، عن أولوية حسين في الاحتراف وبالأخص الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.