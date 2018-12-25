عاجل .. أول رد من المفتى على تفجير الخارجية الليبية .. مفاجئ للجميع

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية الآثمة التى استهدفت مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس ،اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وأكد مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره، اليوم الثلاثاء، رفض الشريعة الإسلامية لكافة صور الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مشددا على أن هذا الحادث الإجرامى يتنافى تماما مع دعوة الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس البشرية ورفض كافة صور الاعتداء على الآمنين والأبرياء دون وجه حق.

وشدد مفتى الجمهورية على أن الشريعة الإسلامية ترفض كافة صور الإرهاب والعنف، وأن الجماعات والتيارات الإرهابية لاتعرف سوى لغة إراقة الدماء وترويع الآمنين والأبرياء. وأشار المفتى إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى لنشر الخراب والدمار فى مختلف أنحاء العالم، وأنه لا أحد بمنأى عن هجماتها الإجرامية.

وأوضح مفتى الجمهورية أن الإرهاب والتطرف أصبح خطرًا يهدد الجميع، ولابد من التكاتف والعمل سويًّا على كافة المستويات وبشكل جاد من أجل مواجهة هذا الخطر. وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لليبيا الشقيقة ولأسر الضحايا، داعيًا الله تعالى أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل