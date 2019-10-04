عاجل.. إختيار ننسي محمد عمر عضو بإتحاد الوطن العربي الدولي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية

التايم المصرية / وحيد العطار

نظرا لمجهودتها الدائمة والمؤهلات العلمية التي حصلت عليها الدكتورة ننسي محمد عمر إبنة محافظة القليوبية ونظرا لنشاطها الدائم في خدمة قضايا مصر والوطن العربي

قررت رئاسة إتحاد الوطن العربي الدولي بتاريخ 2019/10/3 إختيار الدكتورة ننسي محمد فاروق أحمد عمر دكتوراة في القانون المدني من جمهورية مصر العربية بمحافظة القليوبية عضو بإتحاد الوطن العربي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد إعتمد القرار مؤسس رئيس إتحاد الوطن العربي الدولي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف صباح اليوم

جدير بالذكر أن الدكتورة ننسي محمد فاروق حاصلة على العديد من المؤهلات العلمية منها.

حاصلة علي ليسانس ماچيستىر في القانون الخاص بتقدير جيد جداً

باحثة دكتوراة في القانون المدني جامعة المنوفية

حاصلة علي دبلوم التجارة والإستثمارات الدولية بتقدير جيد جداً جامعة بنها

حاصلة على بلوم القانون الخاص بتقدير جيد جداً جامعة المنوفية

حاصلة على دبلوم التحكيم الدولي التجاري بالهيئة العربية للتحكيم

كما تولت الدكتورة ننسي العديد من المناصب السياسية والقانونية منها

أمين عام منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان والحريات علي محافطة القليوبية

عضو رابطة المرآة العربية بالقليوبية

عضو المجلس القومي للمرأة العربية

عضو العيادة القانونية جامعة المنوفية و مصحح المواد القانونية

متعاقد بجامعة الأسراء بالعراق سابقاً

هذا وتتقدم أسرة التايم المصرية بقيادة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس إدارة وجريدة موقغ التايم المصرية والإعلامي الأستاذ طارق درويش رئيس تحرير جريدة وموقع التايم المصرية والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة وموقع التايم المصرية وجميع الإعلاميين بجريدة وموقع التايم المصرية بخالص التهاني القلبية لإبنة مركز طوخ بمحافطة القليوبية الدكتورة ننسي محمد فاررق أحمد عمر متمنين لها دوام النجاح والتوفيق