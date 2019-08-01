عاجل – إصابة 5 أشخاص بسبب لعب الأطفال بمنشية العمار بالقليوبية

بسبب لعب الأطفال وخلافات الجيرة أصيب خمسة أشخاص بقرية منشية العمار بمركز طوخ بمحافظة القليوبية صباح اليوم

بداية الواقعة

تلقي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ إخطارا من مستشفي بنها الجامعي بوصول خمسة أشخاص مصابين إصابت متفرقة بالجسذ وهم

طرف أول

رضا. ع. أ 27 سنة عامل بمقلة مصاب بجرح نافذ بالعنق وعلي. ع. 31 سنة عامل بمقلك مصاب بجرح قطعي بالرأس طوله 10 سم

طرف ثان

محمد. م. 40 سنة صاحب مقلة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأشقائه كلا من السيد. م. ر 46 سنة حاصل على بكالريوس علوم حاسب ألي مصاب بجرح قطعي باليد اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وسعيد. م. ر 42 سنة صيانة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين بقرية منشية العمار دائرة مركز طوخ

تم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وإنتقل نائب مأمور مركز طوخ وضباط البحث الجنائي بالمركز وبالتحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة تطورت المشاجرة إلي بتعدي كل طرف علي الأخر وإحداث ما بهم من إصابات وإتهم الأول الخامس بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته

وتمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط أطراف المشاجرة وإعترفو بالواقعة وتبادلو الإتهامات فيما بينهم

تحرر محضر بالواقعة رقم 17493 جنح مركز شرطة طوخ لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق