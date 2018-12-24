عاجل إنخفاض غير مسبوق فى أسعار الحديد وتواصل الانهيار بالسوق المصري

بعد تراجع سعر طن الحديد بقيمة 350 جنيها غرفة الصناعات المعدنية: انخفاض سعر الخام والركود المحلي أهم الأسباب شعبة مواد البناء: توقعات باستمرار هبوط الأسعار

بعد تراجع سعر طن الحديد بقيمة 350 جنيها

غرفة الصناعات المعدنية: انخفاض سعر الخام والركود المحلي أهم الأسباب

شعبة مواد البناء: توقعات باستمرار هبوط الأسعار استجابة للسوق العالمية

أسعار عز 11.850 ألف جنيه للطن بأرض المصنع لأطوال 10 – 12مم

استعرض صدى البلد آراء تجار وصناع الحديد حول أسباب تراجع الأسعار في السوق المحلية ومستقبلها خلال العام الجديد الذين أكدوا أن تراجع الأسعار عالميا والركود المحلي أهم الأسباب.

قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن انخفاضات سعر طن حديد عز والجارحي بنحو 350 جنيها استجابة للمؤثرات التي عززت من انخفاض الأسعار خلال المرحلة على رأسها تراجع أسعار البليت عالميا.

وأوضح حنفي أن تراجع أسعار الخام عالميا إضافة إلى حالة الركود في السوق المحلية تدفع الشركات إلى خفض الأسعار استجابة لتلك المؤثرات في تحريك الأسعار نحو الانخفاض.

ولفت حنفي، إلى خفض عدد من شركات الحديد والصلب سعر الطن بنحو 300 جنيه خلال الـ 3 أشهر الأخيرة، لحقتهم شركتي عز والجارحي بخفض سعر طن الحديد بقيمة 350 جنيها.

وقلل مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من تأثير انخفاض أسعار الحديد على أسعار العقارات موضحا أن عنصر الحديد يمثل نسبة 7% فقط من عمليات التشييد والبناء وأن نسبة الانخفاضات التي شهدها سوق الحديد تتراوح بين 1% و2% فقط.

توقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، استمرار انخفاض أسعار الحديد في الأسواق بسبب تراجع أسعار البليت عالميا مشيرا إلى انخفاض أسعار الخام العالمي لمستويات 425 دولارا للطن.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ صدى البلد، الشركات في السوق المحلية تفاعلت مع انخفاض الأسعار عالميا وقامت بخفض أسعار الحديد محليا بنحو 350 جنيها في سعر طن.

أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية انخفاض أسعار الحديد بواقع 350 جنيها للطن اليوم الخميس، وأعلن ذلك كل من شركتى حديد العز، والجارحى.

وسجلت أسعار حديد عز 11.850 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأطوال 10 – 12مم، مقابل 12.198 ألف جنيه قبل الخفض، فى حين انخفضت أسعار الحديد أطوال “التخاين” إلى 11.650 ألف جنيه، مقابل 12 ألف جنيه قبل الخفض، وسجلت أسعار اللفف 11.550 ألف جنيه للطن.

وكان عز خفض أسعار “تخاين” الحديد التى تزيد أطوالها عن 16 مم بقيمة 200 جنيه الأسبوع قبل الماضى، وأعقبه قيام بعض المصانع الأخرى بتخفيض 100 جنيه لطن “التخاين”، ومع مطلع الأسبوع الجارى تراجعت أسعار حديد الجارحى بحوالى 200 جنيه مسجلة 11.900 ألف جنيه للطن.

وأعلنت شركة الجارحى اليوم الخميس، خفضا جديدا لأسعارها بقيمة 350 جنيها للطن حتى 31 يناير المقبل، لتسجل الأسعار الجديدة 11.550 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة.