عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الأربعاء (تعرف على السعر)

عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الأربعاء (تعرف على السعر)

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلى ومحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، ياتي ذلك بالتزامن مع صعود سعر الذهب عالميا وتنشر بوابة الفجر الالكترونية اسعار الذهب في محلات الصاغة والسواق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أسـعار الذهب اليوم 26-12-2018

سجل سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 548 جنيها، وعيار 21 سجل نحو 639 جنيها، وعيار 24 سجل نحو 730 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5112 جنيهًا.

أسـعار الذهب في العالم

ارتفعت أسـعار الذهب عالميًا ، ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر، بعد أن ربح نحو 14 دولاراً مع خسائر أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي.

العوامل المؤثرة على اسعار الذهب

يعتبر من اكثر العوامل المؤثرة على اسعار الذهب المحلى والعالمي هو ارتفاع أو انخفاض اسعار الدولار العالمي مما يجعل الاقبال على الذهب مطلب عالمي بين المستثمرين على مستوى العالم مما يساهم بدوره في ارتفاع اسعار الذهب العالمي وارتفاع اسعار الذهل المحلى الذي يتاثر تاثرا مباشرا بارتفاع اسعار الذهب المحلى .