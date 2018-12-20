عاجل الحكم بالإعدام على نجار مسلح بعد قتل زوجته «الطفلة» خنقًا .. ويعترف بهذا الشئ المفاجي (تفاصيل)

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، بإعدام نجار مسلح لاتهامه بقتل زوجته، التي لا يتعدى عمرها 15 عاما، مع سبق الإصرار والترصد خنقا بوسادة السرير.

صدر الحكم، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، والمستشار هيثم الضو، والمستشار يحيي صادق، بحضور عمرو الششتاوي، ومحمود محمد شوقي، وكيلي النائب العام، وأمانة سر أحمد الحنفي.

كانت نيابة السنبلاوين، أحالت المتهم «محمد .م .أ»، 23 سنة، نجار مسلح من قرية «التمد الحجر»، بمركز السنبلاوين، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 4236 لسنة 2016، لاتهامه بقتل زوجته حنان محمد المتولي السيد، 15 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات سابقة بينهما، بأن «بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها في سبيل الوصول لمبتغاه، ووضع مخططا للإقدام على ما انتوى، وفي سبيل ذلك أعد (وسادة) وما إن ظفر بها حتى دفعها على فراش الزوجية وجثم فوقها، وكمم فمها ضاغطا عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يديه قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة «اسفكسيا الخنق» بالضغط بجسم رخوي على أنفاسها أكثر من دقيقتين حتى ماتت.

وأكدت تحريات المباحث واعترافات المتهم أنه تزوج المجني عليها، وأنجبا طفلا، قبل 6 شهور من الوفاة، إلا أن المشاكل التي افتعلتها أسرته جعلت الخلافات بينهما تزيد وأقدم على قتلها في إحدى المشاجرات، ثم قام المتهم بعد أكثر من ساعة من قتلها بالاتصال بخالها وأخبره بأنها مريضة ويريد نقلها للمستشفى، وانتظره ساعة أخرى حتى حضر إليه وتم نقلها للمستشفى وكانت قد فارقت الحياة.

واعترف المتهم تفصيليا أمام النيابة العامة بالقتل بعدما وجد أن كل الشواهد ضده، مبررا قتل زوجته قائلا: «كنت قصدي أخوفها بس فضلت حاطط المخدة لحد ما ماتت في إيدي».

وأشارت مصادر قضائية إلى أن الدليل القولي لاعتراف المتهم تضافر مع الدليل الفني في تقرير الطبيب الشرعي، والمعاينة التصويرية للجريمة، بالإضافة إلى إرشاده على أداة الجريمة وهي «الوسادة».