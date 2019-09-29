عاجل – الداخلية تعلن عن مقتل 15 إرهابيا في شمال سيناء

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في مطاردة الجماعات الإرهابية وتطهير سيناء من الجماعات المتطرفة.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم في بيانها أنه بناء علي معلومات جهاز الأمن القومي يفيد بأختباء مجموعة من العناصر المتطرفة بإحدي المزارع بشمال سيناء تحركة علي الفور قوات وزارة الداخلية للتعامل مع تلك العناصر المتطرفة وعند شعور تلك العناصر بإقتراب قوات الشرطة بادرت تلك الجماعة المتطرفة بإطلاق النار على قوات الشرطة فتعاملت معها القوات علي الفور بتبادل إطلاق النار والذي أسفر عن مقتل 15 إرهابيا وعثر بحوزتهم علي عدد من البنادق الألية والأحزمة الناسفة كانت معده لإستهداف عناصر الشرطة والقوات المسلحة