عاجل.. الدولار يواصل الانهيار بالسوق أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد أن شهد هدوءا مؤقتا امس، وذلك بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، حيث تراجع الدولار منذ بداية العام الحالي اكثر من ٨٩ قرشا وفقا للبنك المركزي.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمقدار قرشين ليسجل ١٦.٩٥ جنيه للشراء، ١٧.٠٥جنيه للبيع.

في حين تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك عودة واحد قرش ليسجل ١٦.٩٥ جنيه للشراء، ١٧.٠٥جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية والأهلي الكويتي، تراجع سعر الدولار واحد قرش ليسجل ١٦.٩٦ جنيه للشراء، و١٧.٠٦جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل ١٦.٩٧جنيه للشراء، ١٧.٠٧ جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك العقاري بمقدار قرشين ليسجل ١٦.٩٨ جنيه للشراء، ١٧.٠٨ جنيه للبيع.