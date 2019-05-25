أخبار مصر

عاجل السفارة الأمريكية تعترف بقوة التعليم الفندقى فى مصر

25 مايو، 2019
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كتب: إبراهيم عبد الغنى

اعترفت السفارة الأمريكية فى القاهرة بقوة التعليم الفندقى في مصر

وتبدأ الحكاية عندما قرر د. عفت جوهر مدير التعليم الفندقى فى مصر عقد مسابقات فنية وثقافية وتنافسية بين المدارس الفندقية والمدارس الدولية وكانت المفاجأة كما يقول د. عفت هو اجتياز مدرسة نبروه الفندقية لجميع التدريبات المهارية وورش العمل بين تلك المدرسة والمدارس الدولية
وفى تلك المسابقة التي عقدت بأحد الفنادق تفوق طلبة مدارس التعليم الفندقى على طلبة المدارس الدولية مما دفع السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى توزيع شهادات تقدير وشهادات اجتياز فى التدريب المهارى للتأكيد على نجاح وتفوق طلبة التعليم الفنى الفندقى علي اقراهم من طلبه اللغات
وفى ذات السياق يؤكد د. عفت جوهر مدير التعليم الفندقى فى مصر ان التعليم الفنى عامة والتعليم الفندقى خاصة هو الركيزة الأساسية لأقامة بنية تحتية قوية وإعداد كوادر شابة تكون نقطة انطلاق لدعم المشروعات القومية خاصة المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس والمدن السياحية في العلمين والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة

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