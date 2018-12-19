عاجل.. “الصحة” تكشف حقيقة “بودرة التلك” المسرطنة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أصدرت بيانًا توضيحيًا من مركز اليقظة الدوائية بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بأن بودرة تالك للأطفال الخاصة بشركة “جونسون اند جونسون” تتسبب فى الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مادة الأسبستوس المسرطنة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية: إن بيان “اليقظة الدوائية” أكد أنه عالمياً لم تقم أى من الجهات الرقابية بسحب أي من المستحضرات المحتوية على مادة “التلك”.

وأضافت أن هناك منشور محدث من الـ FDA باحتمالية وجود شوائب من مادة الاسبستوس بمادة التلك وعلية قامت الـ FDA بعمل مسح عن وجود مادة الأسبستوس بالمواد الخام أو مستحضرات التجميل المحتوية على مادة “التلك” ولم يتبين وجودها، فضلاً عن أنه عالمياً لم يتم العثور على أية معلومات تؤكد ارتباط مادة التلك بحد ذاتها فى الإصابة بالسرطان وأن الأمر يتطلب المزيد من الدراسات.

وأشارت إلى اتحاد إجراءات احترازية طبقاً للقواعد الرقابية الدولية، حيث تم توجيه الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بإدراج جميع المستحضرات والمواد الخام المحتوية على مادة “التلك” ضمن خطة سحب وفقاً لإجراءات السحب المتبعة للمواد الخام والمستحضرات، والتحليل بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من خلوها من أية شوائب لمادة “الأسبستوس”، مشددة على أنه سيتخذ كافة الإجراءات التفتيشية فى حالة تبين وجود هذه المادة طبقاً للدليل العلمي.

كما وجهت ” زيادة” مركز اليقظة المصري نحو المتابعة المستمرة لما يتم نشره من دراسات فى هذا الشأن.